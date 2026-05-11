Усі розділи
Визначилися арбітри, які розсудять фінал Ліги конференцій

Олексій Мурзак — 11 травня 2026, 20:11
UEFA

УЄФА визначилася із суддівською бригадою, яка працюватиме на фіналі Ліги конференцій сезону-2025/26, де між собою трофей розіграють Крістал Пелес та Райо Вальєкано.

Про це повідомила пресслужба організації.

Головним арбітром виступить італієць Мауріціо Маріані, на лініях працюватимуть його земляки Даніеле Біндоні та Альберто Тегоні.

Роль четвертого арбітра довірено Гленну Нюбергу, а резервним асистентом буде Махбод Бейгі (обидва – Швеція).

За VAR відповідатимуть італійці Марко Ді Белло та Даніеле Кіффі.

Фінал Ліги конференцій відбудеться 27 травня у Лейпцигу. 

Раніше стали відомі бригади арбітрів, які розсудить фінали Ліги чемпіонів та Ліги Європи

