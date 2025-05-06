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Вінгер Баварії змінив агента та поставив під загрозу продовження контракту

Володимир Максименко — 6 травня 2025, 09:56
Вінгер Баварії змінив агента та поставив під загрозу продовження контракту
Лерой Сане
Instagram Лерой Сане

Атакувальний півзахисник Баварії Лерой Сане змінив свого агента напередодні підписання нового контракту з клубом, чим поставив під загрозу реалізацію планів "червоних".

Про це повідомляє Sky Sports.

Раніше було відомо, що сторони близькі до підписання нової угоди до 2028 року із суттєвим пониженням зарплати – з 20 до 14-16 мільйонів без підписного бонусу.

Втім, німець вирішив змінити агента і тепер його інтереси представлятиме Піні Захаві. Функціонер не дуже задоволений умовами нового контракту та планує відмовити футболіста від угоди.

У нинішньому сезоні Лерой Сане взяв участь у 43 матчах Баварії в усіх турнірах, записавши на свій рахунок 13 голів та п'ять результативних передач.

Раніше Баварія оголосила про відхід Томаса Мюллера за підсумками кампанії.

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Лерой Сане

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