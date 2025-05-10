Мюллер: Я радий, що допоміг Баварії досягти вершини європейського футболу

Хавбек Баварії Томас Мюллер виступив із прощальною промовою на заповненій "Альянц Арені" в Мюнхені.

Слова 35-річного німця наводить Bayern & Germany.

Сьогодні, 10 травня, "ротен" перемогли Боруссію Менхенгладбах з рахунком 2:0 в межах 33 туру Бундесліги.

Це був останній матч Мюллера у складі Баварії на домашній арені. Після фінального свистка футболіст взяв мікрофон до рук, щоб попрощатися з фанатами.

"Ми всі знали, що цей момент настане. Я радий, що ми повернули титул до Мюнхена. Ваша подяка, яку ви висловлюєте мені, унікальна. 25 років у цьому клубі, стадіон завжди був повний – розвиток клубу був вражаючим. Я радий, що допоміг і зробив свій внесок. Ми досягли вершини європейського футболу. Я хочу подякувати людям, які супроводжували мене протягом усіх цих років. Мені не вистачатиме відчуття забитих голів перед повним стадіоном, але особливо стосунків з моїми товаришами по команді та тренерами. Клуб може позитивно дивитися в майбутнє. У нас є молоді, голодні гравці, які віддають свої серця Баварії. Мені не сумно. Я з нетерпінням чекаю того, що буде далі, хоча це точно не буде краще, ніж те, що я мав тут. А тепер давайте святкувати", – сказав Мюллер.

За весь час виступів за Баварію Томас Мюллер зіграв у 750 матчах, у яких відзначився 248 голами та 274 результативними передачами.

Разом із мюнхенським колективом гравець 13 разів ставав чемпіоном Німеччини, 8 разів вигравав національний Суперкубок та 6 разів – Кубок. На його рахунку також по дві виграні Ліги чемпіонів, Суперкубку УЄФА та клубному чемпіонату світу.

Раніше Томас Мюллер розповів, наскільки особливим для нього став останній виграний з Баварією титул чемпіона Німеччини.