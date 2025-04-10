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Баварія запропонувала Сане новий контракт із суттєвим зниження зарплати

Олександр Булава — 10 квітня 2025, 21:27
Баварія запропонувала Сане новий контракт із суттєвим зниження зарплати
Лерой Сане
Goal.com

Вінгер Баварії Лерой Сане отримав від керівництва клубу пропозицію продовжити контракт.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Спортивний директор Макс Еберль хоче зберегти футболіста та пропонує нову угоду до 2028 року.

У новому договорі буде прописано фіксовану зарплату близько 10 мільйонів євро на рік до вирахування податків. Також будуть передбачені премії за результативність, які можуть підняти загальний дохід футболіста до 14–16 мільйонів євро на рік.

Наразі Сане отримує 20 млн євро до сплати податків та готовий піти на скорочення зарплати, оскільки хоче залишитися у Баварії.

Зараз усі сторони працюють над укладанням угоди.

Чинна угода футболіста з "ротен" завершиться наступного літа. Зауважимо, що 29-річний гравець приєднався до мюнхенців улітку 2020 року з Манчестер Сіті за 49 млн євро.

У нинішньому сезоні Лерой Сане взяв участь у 37 матчах Баварії в усіх турнірах, записавши на свій рахунок 11 голів та чотири результативні передачі.

Баварія Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Лерой Сане

Лерой Сане

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