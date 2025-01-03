Агент Ольмо: Я вірю, що Барселона завершить реєстрацію Дані

Агент гравця Барселони Дані Ольмо, Енді Бара, заявив, що вірить у завершення процесу реєстрації футболіста на другу частину сезону-2024/2025.

Його слова передає інсайдер Фабріціо Романо.

"Я вірю, що Барса все завершить і зробить так, щоб це сталося (реєстрація Ольмо, – прим.). Ла Ліга повинна допомогти їм, а не ці повідомлення про те, що Дані не буде доступний для збірної... але я впевнений, що він буде в Барселоні ще багато років, щасливий в клубі і з бажанням Дані бути там", – сказав Бара.

🚨 EXCL — Dani Olmo’s agent Andy Bara: “I believe that Barça will finalize everything and make it happen”.



“La Liga should help them, instead of these reports of Dani not available for the national team… but I’m sure will be at Barça for many years, happy at the club and with… pic.twitter.com/cSD9kdZ8nh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 3, 2025

Нагадаємо, що реєстрація півзахисника Барселони Дані Ольмо та нападника Пау Віктора в іспанській Ла Лізі була призупинена рішенням голови Комерційного суду №10 Барселони.

Через цю справу з Барселона ризикує зазнати неймовірних фінансових збитків, які можуть становити понад 250 мільйонів євро.

Також стало відомо, що Ла Ліга отримала погрози від кількох клубів, які готові подати до суду на неї, якщо вона схвалить реєстрацію хавбека