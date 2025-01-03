Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Агент Ольмо: Я вірю, що Барселона завершить реєстрацію Дані

Станіслав Лисак — 3 січня 2025, 12:05
Агент Ольмо: Я вірю, що Барселона завершить реєстрацію Дані
Getty Images

Агент гравця Барселони Дані Ольмо, Енді Бара, заявив, що вірить у завершення процесу реєстрації футболіста на другу частину сезону-2024/2025.

Його слова передає інсайдер Фабріціо Романо.

Читайте також :
"Справа Ольмо": як Барселона потрапила в пастку
"Я вірю, що Барса все завершить і зробить так, щоб це сталося (реєстрація Ольмо, – прим.). Ла Ліга повинна допомогти їм, а не ці повідомлення про те, що Дані не буде доступний для збірної... але я впевнений, що він буде в Барселоні ще багато років, щасливий в клубі і з бажанням Дані бути там", – сказав Бара.

Нагадаємо, що реєстрація півзахисника Барселони Дані Ольмо та нападника Пау Віктора в іспанській Ла Лізі була призупинена рішенням голови Комерційного суду №10 Барселони.

Через цю справу з Барселона ризикує зазнати неймовірних фінансових збитків, які можуть становити понад 250 мільйонів євро.

Також стало відомо, що Ла Ліга отримала погрози від кількох клубів, які готові подати до суду на неї, якщо вона схвалить реєстрацію хавбека

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Дані Ольмо

Дані Ольмо

"Справа Ольмо": як Барселона потрапила в пастку
Іспанські клуби погрожують Ла Лізі судом, якщо вона дозволить Барселоні зареєструвати Ольмо
Барселона може втратити більше 250 мільйонів євро через сагу імені Ольмо
Барселона може виплатити Ольмо усю зарплату до 2030 року
Ми не розглядаємо інших варіантів: Агент Ольмо – про продовження кар’єри Дані за Барселону

Останні новини