Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Барселона не зуміла продовжити реєстрацію Ольмо

Станіслав Лисак — 27 грудня 2024, 15:28
Барселона не зуміла продовжити реєстрацію Ольмо
Getty Images

Реєстрація півзахисника Барселони Дані Ольмо та нападника Пау Віктора в іспанській Ла Лізі була призупинена рішенням голови Комерційного суду №10 Барселони.

Про це повідомляє видання Mundo Deportivo.

У понеділок, 30 грудня, відбудеться нове слухання, оскільки каталонці подали ще один позов до суду першої інстанції, щоб спробувати отримати дозвіл Олмо грати у другій половині сезону.

Дані Ольмо був зареєстрований влітку лише до 31 грудня через травму данського захисника Андреаса Крістенсена.

Читайте також :
Фото колонка У центрі уваги – МЮ та Барселона. 5 найочікуваніших трансферів січня

"Блаугранас" використали статтю 77 Правил клубного бюджету Ла Ліги, в якій йдеться про випадки довготривалої травми гравця, щоб виділити 80% зарплати данця для реєстрації контракту Ольмо, але  після відновлення Крістіансена Барселона має врегулювати питання з угодою іспанського півзахисника.

Раніше повідомлялося, що каталонська Барселона може відкласти пролонгацію контрактів із двома лідерами команди Педрі та Ґаві.

Барселона Дані Ольмо Андреас Крістіансен

Барселона

Фейл дня: Ла Ліга "порадувала" Вінісіуса фейковим фото із пригніченими гравцями Барселони
Нагодував ведмедя і завітав до відомого шефа: юна зірка Барселони весело проводить час в Дубаї
У центрі уваги – МЮ та Барселона. 5 найочікуваніших трансферів січня
Колишній захисник Барселони ризикує завершити кар'єру в 31 рік
Барселона хоче убезпечити себе від конкуренціїї з боку Баварії за капітана Баєра

Останні новини