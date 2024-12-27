Барселона не зуміла продовжити реєстрацію Ольмо

Реєстрація півзахисника Барселони Дані Ольмо та нападника Пау Віктора в іспанській Ла Лізі була призупинена рішенням голови Комерційного суду №10 Барселони.

Про це повідомляє видання Mundo Deportivo.

У понеділок, 30 грудня, відбудеться нове слухання, оскільки каталонці подали ще один позов до суду першої інстанції, щоб спробувати отримати дозвіл Олмо грати у другій половині сезону.

Дані Ольмо був зареєстрований влітку лише до 31 грудня через травму данського захисника Андреаса Крістенсена.

"Блаугранас" використали статтю 77 Правил клубного бюджету Ла Ліги, в якій йдеться про випадки довготривалої травми гравця, щоб виділити 80% зарплати данця для реєстрації контракту Ольмо, але після відновлення Крістіансена Барселона має врегулювати питання з угодою іспанського півзахисника.

Раніше повідомлялося, що каталонська Барселона може відкласти пролонгацію контрактів із двома лідерами команди Педрі та Ґаві.