Полісся та Кривбас зійдуться у битві за єврокубки, Карпати прийматимуть Зорю в останньому турі УПЛ

У неділю, 25 травня, відбудеться низка матчів в межах 30 туру чемпіонату України з футболу.

О 15:30 Верес на своєму полі прийматиме ЛНЗ. Обидві команди не мають турнірної мотивації, а тому очікуємо на полі велику кількість резервних футболістів та низьку результативність.

У другий ігровий слот відбудеться два поєдинки, які вирішать долю четвертого місця. Полісся, яке наразі посідає єврокубкове місце, прийматиме на домашньому стадіоні Кривбас. Підопічні Вернидуба мають на один заліковий бал менше, ніж житомирський колектив.

В іншому матчі Карпати зіграють проти Зорі. Львів'яни також поступаються Поліссю на одне очко та претендуватимуть на Лігу конференцій тільки у випадку своєї перемоги – для цього потрібна нічия в паралельному матчі або перемога Кривбаса. У такому випадку "леви" будуть вище через кращу статистику особистих зустрічей.

Розклад матчів 30 туру УПЛ на 25 травня

15:30 Верес – ЛНЗ

18:00 Карпати – Зоря

18:00 Полісся – Кривбас

Усі матчі можна переглянути на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Нагадаємо, вчора київське Динамо завершило чемпіонат нічиєю проти Колоса, вчетверте в історії провівши усю кампанію без поразок.