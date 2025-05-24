Динамо вчетверте в історії завершило чемпіонат України без жодної поразки

Київське Динамо під керівництвом легенди клубу Олександра Шовковського завершило Українську Прем'єр-лігу сезону-2024/25 без жодної поразки.

За 30 турів УПЛ кияни здобули 20 перемог та 10 поєдинків зіграли внічию, що дозволило Динамо стати чемпіоном України. Загалом же таке досягнення підкорилося "біло-синім" лише вчетверте в історії.

Вперше це сталося ще за тренерства Валерія Лобановського в сезоні-1999/00 (27 перемог та 3 нічиї). У розіграші 2006/07 Динамо під керівництвом Анатолія Дем'яненка повторило цей успіх (22 виграші, 8 нічиїх), а потім це вдалося і команді Сергія Реброва у сезоні-2014/15 (20 перемог, 6 нічиїх).

Усі безпрограшні сезони в історії чемпіонатів України

Динамо в сезоні-1999/00 (27 перемог/3 нічиї);

Шахтар в сезоні-2001/02 (20 перемог/6 нічиїх);

Динамо в сезоні-2006/07 (22 перемоги/8 нічиїх);

Динамо в сезоні-2014/15 (20 перемог/6 нічиїх);

Динамо в сезоні-2024/25 (20 перемог/10 нічиїх).

Нагадаємо, в останньому матчі УПЛ в поточному сезоні Динамо розписало мирову з Колосом. За кілька хвилин до кінця цього поєдинку принциповий суперник киян донецький Шахтар оголосив про відставку Маріно Пушича.