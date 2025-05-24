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Динамо вчетверте в історії завершило чемпіонат України без жодної поразки

Микола Дендак — 24 травня 2025, 20:26
Динамо вчетверте в історії завершило чемпіонат України без жодної поразки
ФК Динамо Київ

Київське Динамо під керівництвом легенди клубу Олександра Шовковського завершило Українську Прем'єр-лігу сезону-2024/25 без жодної поразки.

За 30 турів УПЛ кияни здобули 20 перемог та 10 поєдинків зіграли внічию, що дозволило Динамо стати чемпіоном України. Загалом же таке досягнення підкорилося "біло-синім" лише вчетверте в історії.

Вперше це сталося ще за тренерства Валерія Лобановського в сезоні-1999/00 (27 перемог та 3 нічиї). У розіграші 2006/07 Динамо під керівництвом Анатолія Дем'яненка повторило цей успіх (22 виграші, 8 нічиїх), а потім це вдалося і команді Сергія Реброва у сезоні-2014/15 (20 перемог, 6 нічиїх).

Усі безпрограшні сезони в історії чемпіонатів України

  • Динамо в сезоні-1999/00 (27 перемог/3 нічиї);
  • Шахтар в сезоні-2001/02 (20 перемог/6 нічиїх);
  • Динамо в сезоні-2006/07 (22 перемоги/8 нічиїх);
  • Динамо в сезоні-2014/15 (20 перемог/6 нічиїх);
  • Динамо в сезоні-2024/25 (20 перемог/10 нічиїх).

Нагадаємо, в останньому матчі УПЛ в поточному сезоні Динамо розписало мирову з Колосом. За кілька хвилин до кінця цього поєдинку принциповий суперник киян донецький Шахтар оголосив про відставку Маріно Пушича.

Анатолій Дем'яненко Динамо Київ Валерій Лобановський Сергій Ребров Чемпіонат України, УПЛ Олександр Шовковський Шахтар Донецьк

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