Шовковського недооцінюють, а дарма: чому Ліга Європи не була показником рівня Динамо

Останнім часом дуже багато розмов про неймовірну роботу Руслана Ротаня в Олександрії, Сергія Шищенка в Оболоні чи Владислава Лупашка в Карпатах, проте чомусь в цих розмовах не фігурує Олександр Шовковський та його Динамо.

Я цього не розумію. Невже на вашу думку СаШо не заслужив своїми досягненнями на бодай місце в топі найкращих? Хоча, на мою думку, він має повне право вважатися найкращим просто зараз.

Згадайте, в якому стані була команда до нього?

Сезон-2022/23 просто хочеться забути – четверте місце в Українській Прем’єр-лізі, в одній з найслабших за всю історію. Далі жахливий старт наступного сезону, виліт з Кубку на ранній стадії та поразка Бешикташу у кваліфікації Ліги конференцій. Саме таку команду очолив Шовковський: розібрану, зламану, не готову до боротьби за титули.

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А що сталося після його приходу?

Динамо миттєво почало перемагати. Команда була на 5 місці в турнірній таблиці, але у підсумку до останнього претендувала на чемпіонство. За весь сезон-2023/24 команда Шовковського програла лише 1 матч, чемпіонський, Шахтарю.

Турнірна таблиця УПЛ перед призначенням Шовковського Скріншот

Окей, це ще можна списати на "букетний період", як часто буває після зміни тренера, але... Пам’ятаєте кваліфікацію в Лігу чемпіонів? Динамо майже не посиливши свій склад просто декласувало Партизан (9:2 за сумою двох зустрічей), пройшло Рейнджерс (3:1) і поступилося лише Зальцбургу (1:3).

Що сталося з Динамо в Лізі Європи?

Основна проблема в оцінці роботи Шовковського – Динамо провалило Лігу Європи. Що ж, у мене є два аргументи, чому ЛЄ не є показником конкретно в цій ситуації. Перший – той, про який говорили всі: жахлива помилка у виборі стадіону. Серйозні логістичні проблеми, мінімальна підтримка і поганий газон – це все наслідки вибору арени в Гамбурзі.

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На логістику жалілися буквально всі: від самого Шовковського до гравців. Та й президент Динамо Ігор Суркіс пізніше визнав, що це була помилка.

Другий – жереб.

І я тут не про суперників, Динамо могло проходити в додатковий етап навіть з цими клубами. Я про послідовність.

У перших трьох турах на киян чекали представники топ-5 ліг Європи, і будьмо чесними, ніхто не ставив на те, що Динамо щось тут набере. Впевнений, що розрахунок був на матчі проти відносно рівних за силою Ференцвароша, Вікторії Пльзень та РФШ.

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Але сталася червона картка Владислава Дубінчака на старті гри проти Ференцвароша. Все, весь план зруйнований, Динамо не набрало очок там, де повинно було. Вже в той момент у команді зрозуміли – шансів вийти в плейоф майже немає. А їх і справді майже не було: чотири гри, дві з яких проти дуже сильних Галатасарая та Реала Сосьєдад.

При тому я вважаю, що цим планом на Лігу Європи Шовковський навпаки довів свою майстерність як тренера. У нього стояла конкретна задача: виграти УПЛ. Єврокубки не були першим пріоритетом, а обмежена кількість якісних гравців не дозволяла боротися на два фронти.

І тренерський штаб, на мою думку, прийняв найкраще рішення: пожертвувати матчами, в яких шансів було вкрай мало, на користь чемпіонату, та зробити ставку на останні чотири тури. Ех, якби ж не червона Дубінчака…

Непереможні в УПЛ

Цей сезон в чемпіонаті України Динамо завершило на першому місці, жодного разу не програвши. І попри це, Шовковського мало хто називає найкращим тренером сезону в УПЛ. Так, я згоден, що робота інших наставників, про яких я згадував на початку, теж заслуговує похвали, але це не означає, що потрібно забувати про Шовковського.

Я розумію, чому так може бути. Все ж Динамо не показує яскравий футбол, а грає прагматично, в режимі економії сил. Інколи це призводило до проблем, як у грі з Ворсклою (1:1) чи Зорею (2:2). Інколи до нудного з обох сторін матчу: Полісся (0:0), Чорноморець (1:1). Але в більшості випадків Динамо перемагало, і часто з комфортним рахунком.

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Гляньмо на цифри: Динамо пропустило найменше голів (19). У другої Олександрії – 22. Динамо лише трохи відстало від Шахтаря за забитими (61 проти 69) і за різницею (42 проти 43). Владислав Ванат із запасом став найкращим бомбардиром, Буяльський та Шапаренко – одні з найкращих асистентів. Цей сезон Динамо виграло закономірно.

Шовковський дає грати всім

І при всій цій боротьбі за трофеї Шовковський дозволяв грати всім. Кожен футболіст Динамо знав, що рано чи пізно отримає свій шанс вийти на поле. У сезоні-2024/25 за Динамо зіграли 32 футболісти, з них 19 зіграли понад 1000 хвилин. Для порівняння, в Олександрії лише 12 гравців провели стільки часу на полі, у Шахтаря таких 16.

ФК Динамо

І за цей період у команді розкрилося кілька молодих талантів: Тарас Михавко став залізобетонно основним, Володимир Бражко у першій половині сезону грав навіть за збірну (при всій конкуренції в центрі поля), а Микола Михайленко після зими без втрати в якості замінив Володимира. А як роззабивався Ванат? Це ж теж заслуга і Шовковського зокрема.

***

Я вже багато років слідкую за Динамо, і з часів Реброва не відчував упевненості в перемозі над андердогами та середняками чемпіонату. Шовковський нагадав мені, яке це відчуття. Навіть якщо перший тайм не складається, я розумію, що після розмови з Шовковським Динамо заграє. Він вже багато разів ламав гру, як, наприклад, у матчі проти Шахтаря (2:2) або Оболоні (3:0).

Прямо зараз я не можу ні за що критикувати наставника. Особисто для мене показовим буде наступний єврокубковий сезон, коли чемпіонат вже не матиме такого пріоритету. Тоді ми й побачимо справжній рівень сучасного Динамо. І я сподіваюся, що не помилився у своїй довірі до Олександра Шовковського.