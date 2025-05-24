Колос не зіпсував свято: Динамо завершило сезон-2024/25 без поразок

Сьогодні, 24 травня, в межах 30 туру УПЛ київське Динамо приймало Колос.

Матч завершився внічию 1:1.

"Біло-сині" ще минулого туру оформили чемпіонський титул, але мотивація на цю гру в них була – пройти весь сезон без поразок.

УПЛ

Втім, Олександр Шовковський випустив далеко не оптимальний склад, давши шанс резервістам. У першому таймі це не дало про себе знати. Кияни мали перевагу, а Піхальонок забив.

На початку другого тайму Колос зрівняв. Господарі поля тримали м'яч під контролем, але чогось наднебезпечного не створили. Цілком закономірна нічия.

Футбол – УПЛ-2024/25

30 тур, 24 травня

Динамо – Колос 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Піхальонок (31), 1:1 – Безрук (47)

Динамо: Моргун, Вівчаренко, Бражко, Волошин (Ярмоленко, 75), Ванат, Рубчинський (Буяльський, 75), Караваєв, Дячук, Біловар, Брагару (Кабаєв, 68), Піханьонок (Шапаренко, 70).

Колос: Горох, Цуріков, Бурда, Козік, Владою (Поправка, 74), Демченко (Еліаш, 46), Ррапай (Оріховський, 83), Гагно, Велетень, Ковталюк (Сидоров, 46), Гусол (Кузик, 83).

Попередження: Піхальонок (45) – Оріховський (90)

Зазначимо, що за кілька хвилин до кінця цього поєдинку принциповий суперник киян донецький Шахтар оголосив про відставку Маріно Пушича.