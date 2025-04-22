ЛНЗ оголосив про звільнення генерального та спортивного директорів

ЛНЗ оголосив про звільнення Андрія Колісника та Євгена Тарасенка з посад генерального та спортивного директора клубу відповідно.

Про це повідомила пресслужба черкаського колективу.

Клуб подякував фахівцям за роботу та розвиток команди, побажавши успіхів у майбутньому.

Обидва функціонери прийшли в ЛНЗ влітку 2023 року. В сезоні-2023/24 команда посіла 7 сходинку, а Колісник, який починав технічним директором, отримав посаду генерального.

Наразі в активі ЛНЗ 26 очок та 11-те місце в турнірній таблиці чемпіонату. У наступному турі на підопічних Романа Григорчука очікує двобій з Кривбасом.

Зазначимо, що напередодні звільнення черкащани зіграли внічию з Інгульцем.