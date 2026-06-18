І нічого більше не має значення: Харлан показала зворушливе відео з новонародженою донечкою

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан продовжує ділитися найщасливішими моментами свого життя.

На опублікованих кадрах українська спортсменка свою новонароджену донечку, яка мирно спить на грудях у мами, а сама Харлан ніжно притискає доньку до себе.

До ролика титулована українка додала короткий, але дуже емоційний підпис:

"І нічого більше не має значення".

Нагадаємо, 14 червня Харлан та її наречений, відомий італійський фехтувальник Луїджі Самеле, повідомили про народження донечки. Для обох спортсменів це стала перша дитина. Щасливі батьки обрали для дівчинки ім'я Аріанна.

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Раніше Ольга показала, як облаштувала кімнату для новонародженої донечки.