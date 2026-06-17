Сопіт гарантувала третю в історії України медаль Євро з фехтування на рапірі

Українські фехтувальниці на рапірах Дарія Миронюк та Ольга Сопіт зустрілися в чвертьфіналі особистих змагань на чемпіонаті Європи-2026 року.

Сопіт перемогла Миронюк з рахунком 15:14.

Так Ольга гарантувала третю для України медаль на чемпіонатах Європи з фехтування на рапірах серед жінок. Першу нагороду здобула Ольга Лелейко, виборовши "бронзу" в 2007 році, другу – Дар'я Миронюк в 2024, здобувши "срібло".

На чемпіонаті Європи-2024 Миронюк стала фіналісткою також після українського дербі, в якому змагалася з Аліною Полозюк.

Цьогоріч Аліна поступилася в 1/8 фіналу іспанці Марії Маріно з рахунком 4:15.

Миронюк же у поєдинку 1/8 фіналу перемогла українку Крістіну Петрову з рахунком 15:7, а Сопіт на цій же стадії завдала поразки польці Марті Якубовській з аналогічним результатом 15:7.

Зазначимо, що серед чоловіків Україна також має три медалі, які здобули Сергій Голубицький (1995, 1997) та Андрій Погребняк (2008).

Нагадаємо, що в лютому Дарія Миронюк успішно виступила на Гран-прі в Турині, пробившись до чвертьфіналу. Там 24-річна спортсменка поступилась багаторазовій чемпіонці світу та Європи Мартіні Батіні (4:15).

У січні Дарія Миронюк разом із Ольгою Сопіт у складі збірної України також фінішували у вісімці найсильніших на етапі Кубку світу в Гонконгу. Для національної команди з фехтування на рапірі – це перший фініш у вісімці на чемпіонаті світу з 2013 року.