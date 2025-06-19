Українські шпажистки здобули золото на чемпіонаті Європи

Квартет українських шпажисток здобув перше місце на чемпіонаті Європи в італійській Генуї, перемігши у фіналі команду Швейцарії з рахунком 45:34.

Українська збірна виступала на змаганнях у такому квартеті – Олена Кривицька, Влада Харькова, Анна Максименко та Інна Бровко.

На шляху до фіналу чемпіонату Європи наші фехтувальниці спочатку здолали Фінляндію та Угорщину, а у півфіналі перемогли ексчемпіонок Європи та володарок золота Олімпійських ігор-2024 – команду Італії.

Два перші поєдинки були дуже конкурентними: жодна з команд не мала великої переваги у рахунку. В третій зустрічі непоганий гандикап Україні принесла Анна Максименко: у протистоянні з Ангеліною Фавр наша шпажистка домінувала, це дало можливість українкам лідирувати з різницею у три уколи.

Її почин підтримала й Інна Бровко, яка встановила рахунок 20:13 на користь України. Олена Кривицька свій поєдинок програла, але знову дуже впевнено відфехтувала Максименко, відновивши статус кво для України з перевагою у 7 балів.

Після цього суперниці вже не змогли суттєво наблизитися до нашої команди. У підсумку, впевнена перемога українських фехтувальниць з рахунком 45:34, яка принесла Україні золоті медалі чемпіонату Європи.

Раніше 31-річний український шпажист Роман Свічкар завоював золоту медаль чемпіонату Європи, а олімпійська чемпіонка Аліна Комащук здобула першу особисту нагороду ЧЄ – срібло континентальної першості.