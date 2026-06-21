Українські шпажистки пробилися до чвертьфіналу чемпіонату Європи-2026

Українські шпажистки пробилися до чвертьфіналу командних змагань чемпіонату Європи-2026 з фехтування, який триває у французькому Антоні.

Українську команду представляли Олена Кривицька, Яна Шемякіна, Інна Бровко та Анна Максименко. В 1/8 фіналу "синьо-жовті" перемогли збірну Швеції. Зустріч завершилася з рахунком 45:27.

У чвертьфіналі українки зустрінуться із командою Естонії, яка в 1/8 фіналу здолала Румунію (45:28). Поєдинок відбудеться о 13:00 за київським часом.

Зазначимо, що українські шпажистки наразі є чинними чемпіонками Європи у командних змаганнях на шпазі.

Нагадаємо, що 18-річна Анна Максименко не змогла вийти у півфінал чемпіонату Європи з фехтування, поступившись представниці Німеччини Александрі Елер.