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Справжній професіонал і світла людина: раптово померла лікарка збірної України Ольга Агеєнко

Денис Іваненко — 8 червня 2026, 10:39
Справжній професіонал і світла людина: раптово померла лікарка збірної України Ольга Агеєнко
Ольга Агеєнко
НФФУ

Напередодні відійшла у засвіти лікарка збірної України з фехтування Ольга Агеєнко.

Про це повідомила пресслужба НФФУ.

Вона понад десять років сумлінно працювала разом із національною командою. За цей час спеціалістка продемонструвала високий професіоналізм, глибокі знання у сфері спортивної медицини та щиру відданість своїй справі.

"Ольга Миколаївна завжди була уважним і чуйним лікарем, готовим підтримати спортсменів не лише фаховою допомогою, а й добрим словом і порадою. У пам'яті колег і спортсменів вона назавжди залишиться як справжній професіонал і світла людина.

Водночас Ольга Миколаївна була люблячою дружиною, турботливою мамою та бабусею. Федерація фехтування України висловлює щирі співчуття рідним і близьким. Розділяємо ваш біль і сумуємо разом із вами. Світла пам'ять", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поховання відбудеться 9 червня в місті Гостомель. Церемонія прощання розпочнеться о 12:00.

Нагадаємо, що напередодні сталась ще одна непоправна втрата в українському спорті. Помер відомий рівненський спідвеїст Ігор Звєрєв.

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