Справжній професіонал і світла людина: раптово померла лікарка збірної України Ольга Агеєнко
Напередодні відійшла у засвіти лікарка збірної України з фехтування Ольга Агеєнко.
Про це повідомила пресслужба НФФУ.
Вона понад десять років сумлінно працювала разом із національною командою. За цей час спеціалістка продемонструвала високий професіоналізм, глибокі знання у сфері спортивної медицини та щиру відданість своїй справі.
"Ольга Миколаївна завжди була уважним і чуйним лікарем, готовим підтримати спортсменів не лише фаховою допомогою, а й добрим словом і порадою. У пам'яті колег і спортсменів вона назавжди залишиться як справжній професіонал і світла людина.
Водночас Ольга Миколаївна була люблячою дружиною, турботливою мамою та бабусею. Федерація фехтування України висловлює щирі співчуття рідним і близьким. Розділяємо ваш біль і сумуємо разом із вами. Світла пам'ять", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що поховання відбудеться 9 червня в місті Гостомель. Церемонія прощання розпочнеться о 12:00.
Нагадаємо, що напередодні сталась ще одна непоправна втрата в українському спорті. Помер відомий рівненський спідвеїст Ігор Звєрєв.