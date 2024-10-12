100% рішення наразі немає: Конрад – про можливе завершення кар'єри Харлан

Головна тренерка національної збірної України з фехтування, чемпіонка світу та Європи Наталія Конрад заявила, що рішення олімпійської чемпіонки Ольги Харлан 100% завершити кар'єру станом на зараз немає.

Про це вона сказала в інтерв'ю пресслужбі Федерації фехтування України.

"Я думаю, що половина олімпійської команди залишиться, просто вони почнуть виступати не одразу, пізніше. Щодо Ольги Харлан, можливо, і вона теж ще фехтуватиме. Принаймні рішення, що вона сто відсотків завершує кар’єру станом на зараз немає. Гадаю, все буде залежати від її особистих стосунків і планів побудувати родину", – зазначила тренерка.

Вона додала, що виступ Харлан на Олімпіаді-2028 насамперед залежить від фізичного стану спортсменки, і чи турбують її травми.

"Звичайно, ще є питання швидкості, яка з віком падає. Але три роки це не такий великий термін, щоб люди, які фехтують на такому рівні, не могли це компенсувати коштом тактики і техніки. Складно зараз робити якісь прогнози щодо Лос-Анджелеса. Адже багато буде залежати від психології, наскільки Ольга ще хотітиме цієї боротьби, цього драйву", – сказала Конрад.

Раніше олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан опублікувала новий пост в соцмережах, що заінтригував вболівальників.

Нагадаємо, наша фехтувальниця здобула на Олімпіаді в Парижі дві нагороди – золото у командних змаганнях та бронзу в індивідуальних. Крім того, Ольга є найтитулованішою українською спортсменкою на Іграх, на її рахунку шість нагород