Не виключаю цього моменту: Харлан відповіла, чи виступить на ОІ-2028

Шестиразова олімпійська призерка Ольга Харлан не виключає, що візьме участь на Олімпіаді-2028.

Про це вона сказала у інтерв'ю журналісту Володимиру Ярославському на його YouTube-каналі.

"Ми зараз заручені з Луїджі Самеле, готуємося до весілля. Ще не вирішили коли, не питайте, не знаю ще. Проєкт – це сім’я, родина, я дала собі час. Я не можу відповісти, повернуся фехтувати чи ні. Не виключаю цього моменту, знаючи себе, що я повернуся і буду фехтувати в Лос-Анджелесі у 2028 році на Олімпіаді. Але зараз хочу дати собі час для особистого життя", – сказала Харлан.

Нагадаємо, українка здобула на Олімпіаді-2024 в Парижі дві нагороди – золото у командних змаганнях та бронзу в індивідуальних, та стала найтитулованішою українською спортсменкою на Іграх. На її рахунку шість нагород.

Після змагань у Харлан спитали щодо можливого виступу на наступній Олімпіаді, що пройде в Лос-Анджелесі, на що вона не дала чіткої відповіді. Проте пізніше Харлан опублікувала пост в соцмережах, що заінтригував вболівальників.