Харлан показала виснажливі тренування після пологів: українська фехтувальниця активно повертає форму

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан поділилася відео зі свого відновлення фізичної форми після пологів.

Українська фехтувальниця показала, як проходять її тренування у тренажерному залі, де вона поступово повертається до звичних навантажень.

На кадрах Харлан виконує цілий комплекс непростих вправ. Спортсменка піднімає штангу, стрибає, працює над розтяжкою, а також кидає важкий фітнес-м'яч, схожий за вагою на гирю. Відео демонструє, наскільки інтенсивно Ольга працює над відновленням фізичної форми.

Свою публікацію фехтувальниця лаконічно підписала словами: "Фокус, фокус, фокус".

Нагадаємо, на початку червня Ольга стала мамою. Разом із Самеле вони назвали доньку Аріанною.

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Після народження дитини титулована українська спортсменка регулярно ділиться моментами сімейного життя, щоразу отримуючи сотні теплих відгуків від своїх прихильників.

Раніше Харлан показала, як відзначила своє 36-річчя милим постом із донечкою.