Харлан показала виснажливі тренування після пологів: українська фехтувальниця активно повертає форму
Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан поділилася відео зі свого відновлення фізичної форми після пологів.
Українська фехтувальниця показала, як проходять її тренування у тренажерному залі, де вона поступово повертається до звичних навантажень.
На кадрах Харлан виконує цілий комплекс непростих вправ. Спортсменка піднімає штангу, стрибає, працює над розтяжкою, а також кидає важкий фітнес-м'яч, схожий за вагою на гирю. Відео демонструє, наскільки інтенсивно Ольга працює над відновленням фізичної форми.
Свою публікацію фехтувальниця лаконічно підписала словами: "Фокус, фокус, фокус".
Нагадаємо, на початку червня Ольга стала мамою. Разом із Самеле вони назвали доньку Аріанною.
Після народження дитини титулована українська спортсменка регулярно ділиться моментами сімейного життя, щоразу отримуючи сотні теплих відгуків від своїх прихильників.
Раніше Харлан показала, як відзначила своє 36-річчя милим постом із донечкою.