Гутцайт: Харлан не прийняла остаточного рішення про завершення кар'єри

Президент НОК України Вадим Гутцайт заявив, що олімпійська чемпіонка Ольга Харлан ще не прийняла остаточного рішення про завершення кар'єри.

Цитує функціонера "Sport-express".

"Вже відомо, що бронзовий призер Олімпійських ігор-2024 з греко-римської боротьби Жан Беленюк завершив свою спортивну кар'єру. Планів переможниці і призерки минулої Олімпіади з фехтування Ольги Харлан я ще не знаю. Вона остаточно не вирішила, чи закінчує свою непересічну спортивну кар'єру. Звісно, що Ольга візьме якусь перерву після Ігор. А всі інші провідні українські спортсмени, наскільки наразі відомо, будуть готуватися на наступні Олімпійські ігри. Сподіваємося на подальші успіхи наших лідерів", – сказав Гутцайт.

Нагадаємо, українка здобула на Олімпіаді-2024 в Парижі дві нагороди – золото у командних змаганнях та бронзу в індивідуальних, та стала найтитулованішою українською спортсменкою на Іграх. На її рахунку шість нагород.

Після змагань у Харлан спитали щодо можливого виступу на наступній Олімпіаді, що пройде в Лос-Анджелесі, на що вона не дала чіткої відповіді. Проте пізніше Харлан опублікувала пост в соцмережах, що заінтригував вболівальників.