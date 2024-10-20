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Гутцайт: Харлан не прийняла остаточного рішення про завершення кар'єри

Олександр Булава — 20 жовтня, 19:35
Гутцайт: Харлан не прийняла остаточного рішення про завершення кар'єри
Ольга Харлан
НОК України

Президент НОК України Вадим Гутцайт заявив, що олімпійська чемпіонка Ольга Харлан ще не прийняла остаточного рішення про завершення кар'єри.

Цитує функціонера "Sport-express".

"Вже відомо, що бронзовий призер Олімпійських ігор-2024 з греко-римської боротьби Жан Беленюк завершив свою спортивну кар'єру. Планів переможниці і призерки минулої Олімпіади з фехтування Ольги Харлан я ще не знаю. Вона остаточно не вирішила, чи закінчує свою непересічну спортивну кар'єру. Звісно, що Ольга візьме якусь перерву після Ігор.

А всі інші провідні українські спортсмени, наскільки наразі відомо, будуть готуватися на наступні Олімпійські ігри. Сподіваємося на подальші успіхи наших лідерів", – сказав Гутцайт.

Нагадаємо, українка здобула на Олімпіаді-2024 в Парижі дві нагороди золото у командних змаганнях та бронзу в індивідуальних, та стала найтитулованішою українською спортсменкою на Іграх. На її рахунку шість нагород.

Після змагань у Харлан спитали щодо можливого виступу на наступній Олімпіаді, що пройде в Лос-Анджелесі, на що вона не дала чіткої відповіді. Проте пізніше Харлан опублікувала пост в соцмережах, що заінтригував вболівальників.

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