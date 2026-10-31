ЦСК ЗСУ та Динамо 1 виграли командні турніри на Кубку України-2026

В Ужгороді завершилися командні змагання у чоловічій та жіночій рапірі в межах Кубка України-2026 з фехтування. Переможцями турнірів стали представники ЦСК ЗСУ та Динамо 1.

У чоловічому фіналі ЦСК ЗСУ у складі Андрія Погребняка, Гліба Мухопада, Дмитра Чучукала та Максима Гаравського впевнено переміг Динамо-1 з рахунком 45:33. Армійці здобули трофей третій рік поспіль.

Срібними призерами стали Єлізар Дирда, Богдан Болдарєв, Михайло Гурін та Максим Коржовий. Бронзові нагороди виборола команда Київської області — ЦОП, за яку виступали Богдан Лісовий, Богдан Пнівчук та Іван Ткачук.

У жіночих командних змаганнях перемогу святкувало Динамо-1. У фіналі киянки в надзвичайно напруженому протистоянні здолали ДШВСМ Ля Флєш - 42:41.

Поєдинок тримав інтригу до останньої сутички. ДШВСМ Ля Флєш поступалася дев'ятьма уколами (15:24), однак завдяки виступу чинної чемпіонки Європи Ольги Сопіт, яка виграла свій бій з рахунком 15:5, зуміла вийти вперед - 30:29.

Долю золотих нагород вирішувала заключна сутичка. Бронзова призерка чемпіонату світу-2026 Аліна Полозюк відіграла три уколи відставання та перевела протистояння у додаткову хвилину. На пріоритеті вона завдала вирішального уколу Ользі Сопіт і принесла Динамо-1 перемогу - 42:41.

Бронзовими призерками стали представниці ЦСК ЗСУ - Валентина Дерменжи, Аглая Борисова, Анастасія Садій та Анна Тараненко.

Командні змагання у рапірі завершили програму Кубка України-2026 з фехтування.

Напередодні ЦСК ЗСУ та Армієць виграли командні турніри у шпазі.