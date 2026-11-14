Українські шпажисти поступилися Швейцарії в 1/4 фіналу Кубку світу у Берні

Українські шпажисти у чвертьфіналі Кубку світу у Берні зазнали поразки від опонентів зі Швейцарії, які є господарями турніру.

Зустріч завершилася із рахунком 32:45.

Україну на змаганнях представляли Нікіта Кошман, Роман Свічкар, Володимир Станкевич та Арсеній Карапиш.

За підсумками стартової дуелі Свічкар здолав Іана Хаурі, який протягом своєї кар'єри здобував три золоті медалі на етапах Кубку світу, з перевагою у три уколи (5:2). Кошман зазнав поразки у наступній дуелі з дворазовим чемпіоном світу Лукасом Малькотті, пропустивши один укол (4:5).

Станкевич закінчив паритетом (4:4) бій із Алексісом Баярдом, котрий за час своїх виступів здобув 4 золоті медалі на етапах Кубку світу. Загальний рахунок досі був за українцями (13:11).

Утім, вже у наступній зустрічі між Кошманом та Хаурі швейцарці встановили паритет, оскільки українець поступився із рахунком 4:6.

"Синьо-жовті" повернули собі перевагу у наступному бою завдяки звитязі Свічкаря над Баярдом (3:2). На цьому позитивні результати для нашої команди закінчилися.

Станкевич поступився Малькотті (2:5), Кошман не парирував два вирішальні уколи від Баярда (2:4), Станкевич не встояв перед Хаурі (6:10). А наостанок Свічкар зазнав першої поразки, пропустивши 5 атак від Малькотті (2:7).

Зауважимо, що українська команда на шляху до чвертьфіналу здобула перемогу над Канадою (45:23) та Японією (45:37). Далі на "синьо-жовтих" очікують поєдинки за 5-8 місця.

Нагадаємо, що збірна України у цьому році поступилася Франції (38:45) у матчі за третє місце зі змагань з командної шпаги на Кубку світу в Касабланці.