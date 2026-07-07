Ганебне рішення МОК: Гутцайт – про повернення російських спортсменів

Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт відреагував на рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) тимчасово відновити в правах Олімпійський комітет Росії.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"На жаль, рішення МОК ганебне, звісно що я його не підтримую. Спілкувався з колегами з латвійського та литовського НОК стосовно цього питання – всі засмучені. Але потрібно далі рухатись. Міжнародний олімпійський комітет прийняв рішення зняти з себе відповідальність і надати цю відповідальність міжнародним федераціям. Питання щодо політичних допусків в країнах. Декілька місяців тому чемпіонат Європи з фехтування мала приймати Естонія – вона сказала, що не допустить росіян і білорусів до змагань під власними прапорами. Міжнародна федерація забрала право проводити Євро і надала Франції, яка погодилась проводити чемпіонат із цими допусками. Франція, яка наш політичний партнер, що з першого дня війни нам допомагає", – сказав функціонер.

Рішення про допуск росіян на Олімпійські ігри під власним прапором, гімном та символікою наразі не прийнято. Водночас Гутцайт визнав, що Україна поки не має чіткого алгоритму дій, щоб завадити повноцінному поверненню атлетів із РФ на майбутні Ігри.

"Ми бачимо, що покроково вони повертають. Нещодавно повернули білорусів, а зараз – росіян за рішенням міжнародних федерацій. У мене ще немає відповіді, що ми маємо зробити, щоб представників країн-агресорів не було на Олімпійських іграх в Лос-Анджелесі. Це рішення прийнято тому, що вже розпочинаються ліцензійні змагання", – підсумував президент НОК України.

Нагадаємо, ще наприкінці червня МОК вніс зміни в Олімпійську хартію, які повинні були спростити повноцінне повернення Росії в міжнародний спорт.