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Можуть позбавити прапора та застосувати інші санкції: Гутцайт пояснив, чому Бубку не виключають із НОКу

Микола Літвінов — 6 жовтня 2026, 20:35
Можуть позбавити прапора та застосувати інші санкції: Гутцайт пояснив, чому Бубку не виключають із НОКу
Сергій Бубка
НОК України

Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт заявив, що не можна виключити зі складу організації Сергія Бубку, оскільки у такому випадку може бути застосована низка санкцій.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Хочу пояснити людям, що це Хартія – конституція Міжнародного олімпійського комітету. Якщо ми виключимо його з виконкому з будь-яких причин, ми порушимо Хартію МОК.

За це Національний олімпійський комітет України можуть позбавити прапора та застосувати інші санкції".

Зауважимо, що Бубка очолював НОК України протягом 17 років (2005-2022 роки), поки його не замінив Гутцайт. Після початку повномасштабного вторгнення Бубка залишив Україну у статусі біженця.

У 2023 році вийшло розслідування Bihus.info, у якому повідомлялося про співпрацю фірми "Монблан", яка належить братам Бубкам, з терористами на окупованих Росією територіях.

Після цього скандалу Бубка припинив роботу у Світовій організації легкої атлетики (World Athletics), в якій працював понад 22 роки. 

Нагадаємо, що напередодні Гутцайта переобрали президентом НОК України.

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