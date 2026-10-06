Можуть позбавити прапора та застосувати інші санкції: Гутцайт пояснив, чому Бубку не виключають із НОКу

Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт заявив, що не можна виключити зі складу організації Сергія Бубку, оскільки у такому випадку може бути застосована низка санкцій.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Хочу пояснити людям, що це Хартія – конституція Міжнародного олімпійського комітету. Якщо ми виключимо його з виконкому з будь-яких причин, ми порушимо Хартію МОК. За це Національний олімпійський комітет України можуть позбавити прапора та застосувати інші санкції".

Зауважимо, що Бубка очолював НОК України протягом 17 років (2005-2022 роки), поки його не замінив Гутцайт. Після початку повномасштабного вторгнення Бубка залишив Україну у статусі біженця.

У 2023 році вийшло розслідування Bihus.info, у якому повідомлялося про співпрацю фірми "Монблан", яка належить братам Бубкам, з терористами на окупованих Росією територіях.

Після цього скандалу Бубка припинив роботу у Світовій організації легкої атлетики (World Athletics), в якій працював понад 22 роки.

Нагадаємо, що напередодні Гутцайта переобрали президентом НОК України.