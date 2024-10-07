Here we go... again? Харлан заінтригувала фанатів натяком на продовження кар'єри

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан опублікувала новий пост в соцмережах, що заінтригував вболівальників.

Українська спортсменка показала свіже фото із тренувальної зали, залишивши неоднозначне послання.

"Ну ось і починаємо... знову?

Одне з улюблених місць", – написала Харлан.

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Нагадаємо, наша фехтувальниця здобула на Олімпіаді в Парижі дві нагороди – золото у командних змаганнях та бронзу в індивідуальних. Крім того, Ольга є найтитулованішою українською спортсменкою на Іграх, на її рахунку шість нагород.

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Після змагань у Ольги Харлан спитали щодо можливого виступу на наступній Олімпіаді, що пройде в Лос-Анджелесі, на що вона не дала чіткої відповіді.