Гутцайт – єдиний кандидат на виборах у президенти НОК України

Чинний президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт заявив, що окрім нього немає претендентів на посаду очільника організації на наступних виборах.

Його слова передає Sport RBC.UA.

"У нас був дедлайн подачі заявок і жодної кандидатури більше немає".

Водночас 54-річний спортивний функціонер вже подав свою заявку. Гутцайт стверджує, що радий займатися спортом, оскільки це його життя.

"Я взагалі не шкодую, що пішов на цю посаду. Спорт – це моє життя, я займаюся ним з 10 років. Цьогоріч мені 55, а значить, спорту я віддав 45 років свого життя".

6 жовтня цього року відбудеться 43-тя Звітно-виборна Генеральна асамблея Національного олімпійського комітету України, зокрема за підсумками якої буде обрано президента організації протягом наступного чотирьохрічного терміну.

Нагадаємо, що Вадим Гутцайт обійняв посаду президента НОК України у листопаді 2022 року. До цього виконував обов'язки президента Федерації фехтування України (2017-2023 роки) та Міністра молоді та спорту України (2020—2023 роки).

У минулому Гутцайт був фехтувальником. Протягом своєї кар'єри виграв олімпійське "золото" Барселони-1992 у командних змаганнях з шаблі. Загалом брав участь на трьох Олімпіадах.

Додамо, що у липні цього року Гутцайт назвав "ганьбою" рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) тимчасово відновити в правах Олімпійський комітет Росії.