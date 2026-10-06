Гутцайта переобрали на посаду президента НОК України

Вадима Гутцайта переобрали президентом Національного олімпійського комітету України на новий чотирирічний термін.

Про це повідомляє пресслужба НОК України.

Голосування відбулося у вівторок, 6 жовтня, під час Звітно-виборної Генеральної асамблеї. Чинний очільник виступав єдиним кандидатом.

Він отримав абсолютну підтримку делегатів: "за" проголосували 164 зі 166 учасників. Лише дві людини утрималась.

Нагадаємо, що Гутцайт керує НОК із листопада 2022 року. Він замінив на цій посаді Сергія Бубку.

У 2017-2023 роках виконував обов'язки президента Федерації фехтування України. Також був Міністром молоді та спорту України (2020-2023).

Зазначимо, що секретарем НОК переобрали Людмилу Панченко. Перший віцепрезидент – Олексій Перевезенцев, віцепрезидентами обрано Марію Булатову, Олексія Дніпрова й Олександра Крикуна.

До новогу складу Виконавчого комітету увійшов 21 представник спортивної спільноти. Два члени МОК – Валерій Борзов і Сергій Бубка.