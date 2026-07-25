Максименко та Конрад не змогли пробитись в 1/8 фіналу ЧС-2026 із фехтування

Українські шпажистки Емілі Конрад та Анна Максименко завершили виступи в індивідуальних змаганнях на чемпіонаті світу 2026 з фехтування на стадії 1/16 фіналу.

Обидві наші фехтувальниці успішно розпочали змагальний день. Конрад одним уколом на пріоритеті здолала представницю Казахстану Ірина Бакалдіну (13:12), а Максименко виявилась сильнішою за Елле Мейхуей Ко із Сінгапуру (15:11).

Однак вже в 1/16 фіналу Емілі, яка раніше успішно подолала груповий етап та попередні тури, поступилася Хедлі Хусісян. Американка перемогла з рахунком 15:9.

Для 18-річної Конрад це перша доросла світова першість у кар'єрі. У 2025-му вона стала чемпіонкою світу серед юніорок у командній шпазі.

Натомість 19-річна Анна Максименко, яка отримала пряму путівку до основної сітки завдяки місцю в топ-16 рейтингу, протистояла чинній чемпіонці Європи серед молоді Гайї Кафоріо з Італії. У рівній боротьбі українка поступилася 10:11 і також припинила боротьбу за медалі.

Минулого року Максименко також завершила виступи на стадії 1/16 фіналу. Тоді вона програла іншій італійці Альберті Сантуччо.

Додамо, що чинною чемпіонкою світу в індивідуальній шпазі є українка Влада Харькова. Вона пропускає нинішній сезон.

Також українські шпажистки виступлять у командному турнірі ЧС-2026, який відбудеться у вівторок, 28 липня.

Нагадаємо, раніше Давид Кніжник поступився чинному чемпіону Європи в 1/32 фіналу особистих змагань серед чоловіків на рапірі.