Усі українські рапіристки пробилися до 1/32 фіналу чемпіонату світу

Українські фехтувальниці Ольга Сопіт, Дарія Миронюк, Аліна Полозюк та Крістіна Петрова кваліфікувалися до 1/32 фіналу особистого турніру рапіристок на чемпіонаті світу 2026, що проходить у Гонконзі.

Сопіт, яка у червні цього року виборола історичне для української жіночої рапіри золото континентальної першості, отримала автоматичну перепустку до цієї стадії.

Натомість Миронюк, Полозюк та Петрова успішно подолали груповий етап та раунд плейоф, завдяки чому приєдналися до своєї подруги по команді в основній сітці.

Зазначимо, що Аліна Полозюк на груповому етапі здобула 4 перемоги, тоді як Миронюк та Петрова тріумфували у трьох двобоях з п'яти.

Медалі в особистому турнірі рапіристки розіграють у понеділок, 27 липня. В 1/32 фіналу Сопіт фехтуватиме з німкенею Леоні Еберт, Петрова протистоятиме росіянці Марті Мартяновій, суперницею Полозюк буде іспанка Марія Маріно, а Миронюк поміряється навичками з японкою Юкою Уено.

Також сьогодні місця в 1/32 фіналу здобувають шаблісти. Україну представляє Олексій Стаценко, який наразі успішно подолав груповий етап.

Нагадаємо, напередодні українки Дар'я Гонцова, Вікторія Коротченко та Олександра Бондар приєдналися до Аліни Комащук в 1/32 фіналу особистого турніру шаблісток.