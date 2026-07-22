Дмитрук, Конрад і Бровко пробились до плейоф ЧС-2026 з фехтування

Визначилася сітка плейоф чемпіонату світу-2026 з фехтування у жіночій шпазі.

В 1/128 фіналу українка Емілі Конрад зустрінеться з представницею Бельгії Об Вандінгенен, тоді як Аліна Дмитрук протистоятиме Алейна Ертюрк із Туреччини.

Інна Бровко позмагається із суперницею з Таїланду Натпапат Сангнгіо.

Нагадаємо, що збірна України не зможе розраховувати на чинну чемпіонку світу в жіночій шпазі Владу Харькову. 29-річна спортсменка пропускає сезон-2025/26, тому не захищатиме титул у Гонконзі. На попередньому чемпіонаті світу Харькова стала лише другою українкою, яка перемогла в особистому турнірі шпажисток: першою у 2003 році була Наталія Конрад.

Відзначимо, що Анна Максименко входить до топ-16 світового рейтингу FIE. Перебування в топ-16 має важливе турнірне значення: ці фехтувальники пропускають груповий етап і попередній раунд прямого вибування та розпочинають боротьбу одразу з 1/32 фіналу.

Раніше повідомлялося, хто із українських рапіристів вийшов до 1/64 фіналу.