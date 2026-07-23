Краснюк і Макієнко не змогли пробитись в 1/32 фіналу ЧС-2026 із фехтування

У четвер, 23 липня, стартував другий змагальний день чемпіонату світу-2026 з фехтування, де розпочали свій виступ українські шпажисти.

Груповий етап успішно подолали обидва наші представники. Євген Макієнко та Михайло Краснюк здобули по чотири перемоги при двох поразках, чого вистачило для потрапляння у плейоф.

1/128 фіналу Макієнко поступився представнику Австрії Александеру Біро (10:15). Натомість Краснюк зміг пройти мавританця Гунпута Сантія (15:11), після чого поступився Яну Соха з Польщі (8:15).

Зазначимо, що Україну в індивідуальних змаганнях на шпазі також представлятимуть Роман Свічкар і Нікіта Кошман. Вони завдяки місцю в топ-16 світового рейтингу FIE пропускали попередні змагання та стартують одразу з 1/32.

Нагадаємо, що в перший змагальний день стартували на ЧС-2026 українські шпажистки. Емілі Конрад стала єдиною представницею "синьо-жовтих", яка змогла подолати етап 1/64 фіналу.