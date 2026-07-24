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Стаценко прикро програв у боротьбі за 1/32 фіналу ЧС-2026 з фехтування

Софія Кулай — 24 липня 2026, 09:11
Стаценко прикро програв у боротьбі за 1/32 фіналу ЧС-2026 з фехтування
Олексій Стаценко
instagram.com/uafencing

Український шабліст Олексій Стаценко не зумів пробитися до 1/32 фіналу чемпіонату світу-2026 з фехтування, який відбувається у Гонконзі.

Єдиний у цьому виді програми українець успішно пройшов груповий етап, здобувши три перемоги. Однак вже у першому поєдинку програв іранському супернику Тахі Каргарпуру (13:15).

У п'ятницю, 24 липня, також стартували українські рапіристки, які у повному складі пробилися до 1/32 фіналу турніру. Україну у цій стадії представлятимуть Ольга Сопіт, Дарія Миронюк, Аліна Полозюк та Крістіна Петрова.

Відзначимо, що у понеділок, 27 липня, будуть розіграні нагороди у жіночій рапірі та чоловічій шаблі в особистих змаганнях.

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фехтування

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