Стаценко прикро програв у боротьбі за 1/32 фіналу ЧС-2026 з фехтування

Український шабліст Олексій Стаценко не зумів пробитися до 1/32 фіналу чемпіонату світу-2026 з фехтування, який відбувається у Гонконзі.

Єдиний у цьому виді програми українець успішно пройшов груповий етап, здобувши три перемоги. Однак вже у першому поєдинку програв іранському супернику Тахі Каргарпуру (13:15).

У п'ятницю, 24 липня, також стартували українські рапіристки, які у повному складі пробилися до 1/32 фіналу турніру. Україну у цій стадії представлятимуть Ольга Сопіт, Дарія Миронюк, Аліна Полозюк та Крістіна Петрова.

Відзначимо, що у понеділок, 27 липня, будуть розіграні нагороди у жіночій рапірі та чоловічій шаблі в особистих змаганнях.