Всі українські шаблістки пробились до 1/32 фіналу ЧС-2026 із фехтування

У другий змагальний день чемпіонату світу-2026 з фехтування розпочали свій виступ українські шаблістки.

Груповий етап успішно подолали всі наші представниці. Дар'я Гонцова, Вікторія Коротченко й Олександра Бондар здобули потрібну кількість перемог, а остання взагалі тріумфувала в усіх сутичках, тож напряму пробилась одразу до 1/32 фіналу.

У раунді плейоф Коротченко спочатку здолала британку Софію Поттер (15:7), а згодом представницю Азербайджану Сабіну Карімову (15:13). Гонцова пропустила перший етап, а потім виявилась сильнішою за спортсменку з Казахстану Кайшу Жанібек (15:6).

Зазначимо, що Україну в індивідуальних змаганнях на шаблі також представлятиме Аліна Комащук. Вона завдяки місцю в топ-16 світового рейтингу FIE пропускала попередні змагання та стартує одразу з 1/32 – ця стадія турніру відбудеться 26 липня.

Нагадаємо, що в перший змагальний день стартували на ЧС-2026 українські рапіристи. Троє з них змогли подолати груповий етап.