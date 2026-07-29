Україна стала срібним призером чемпіонату світу в командній шпазі

Українські шпажисти поступились команді Казахстану у фіналі командних змагань на чемпіонаті світу-2026 із фехтування, що проходить у Гонконзі.

"Синьо-жовті" у складі Романа Свічкаря, Нікіти Кошмана, Євгена Макієнка та Михайла Краснюка підійшли до цієї стадії турніру, перемігши Швецію (45:35), Польщу (41:40), Швейцарію (39:37) та Ізраїль (45:44).

Казахстан, який минулого року став бронзовим призером світової першості, під керівництвом українського фахівця Олександра Горбачука вибив Фінляндію (45:39), Узбекистан (28:27), Данію (45:36) та Єгипет (41:32).

Команди перед початком турніру були посіяні під сьомим і п'ятим номерами відповідно. Вони зі старту продемонстрували налаштування на перемогу, не дозволяючи один одному піти у відрив.

На екваторі протистояння казахи змогли забезпечити собі все ж непоганий гандикап. Україна до останнього намагалась наздогнати суперників, але врешті-решт поступилась із рахунком 40:45.

Зазначимо, що "синьо-жовті" є дворазовими переможцями чемпіонату світу. Вони тріумфували в 1997 році, а друга звитяга була на ЧС-2015.

Останню ж медаль українці в цій дисципліні здобували у 2019 році. Тоді Анатолій Герей, Богдан Нікішин, Ігор Рейзлін і Роман Свічкар стали срібними призерами в Будапешті.

Нагадаємо, що напередодні в командних змаганнях на ЧС-2026 виступили українські шпажистки. Вони зупинились за крок до медальної боротьби та посіли підсумкове шосте місце.

Для нашої збірної це друга нагорода на світовій першості в Гонконзі. Раніше в індивідуальних змаганнях рапіристок Аліна Полозюк здобула для України першу в історії медаль чемпіонату світу в цьому виді зброї.