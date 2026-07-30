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Збірна України поступилась США в 1/4 фіналу ЧС-2026 із фехтування

Денис Іваненко — 30 липня 2026, 08:15
Збірна України поступилась США в 1/4 фіналу ЧС-2026 із фехтування
Дарія Миронюк
Скриншот з відео

Українські рапіристки поступились команді США в 1/4 фіналу командних змагань на чемпіонаті світу-2026 із фехтування, що проходить у Гонконзі.

"Синьо-жовті" у складі Аліни Полозюк, Дарії Миронюк, Ольги Сопіт і Крістіни Петрової підійшли до цієї стадії турніру, перемігши Туніс (45:21) і Німеччину (33:29).

Американки, які посіяні під другим номером, пропускали перше коло, після чого впевнено пройшли Сінгапур (45:29).

Вони вважались фаворитками та зі старту змогли піти у відрив (16:7) після чотирьох сутичок. "Синьо-жовті" намагалась наздогнати суперниць, але врешті-решт цього не вдалось зробити.

Наша збірна поступилась чинним чемпіонкам світу з рахунком 26:35 , проте на цьому турнір для українок не завершується. Вони будуть боротись за 5-8 місця.

Нагадаємо, що наша збірна на ЧС-2026 у Гонконзі здобула дві нагороди. В індивідуальних змаганнях рапіристок Аліна Полозюк виборола для України першу в історії медаль на світових першостях у цьому виді зброї, а також "синьо-жовті" стали срібними призерами в чоловічій командній шпазі.

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