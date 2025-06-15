🥈 Комащук виборола срібло чемпіонату Європи

Олімпійська чемпіонка Аліна Комащук здобула першу особисту нагороду чемпіонату Європи з фехтування.

У фіналі континентальної першості, яка триває в італійській Генуї, Комащук поступилась чинній чемпіонці Європи у складі команди Франції Сарі Нутчі – 6:15.

Зазначимо, що на шляху у фінал українка впевнено перемогла медалістку чемпіонатів світу і Європи серед юніорок у складі команди Італії Маріеллу Віале, а у півфіналі здолала представницю Польщі Сильвію Матушак.

Для Комащук – це перша особиста медаль чемпіонату Європи. До цього в її активі п'ять командних нагород.

Нагадаємо, напередодні першу медаль для України на чемпіонаті Європи здобув 31-річний шпажист Роман Свічкар, який у фіналі чинного віцечемпіона світу серед юніорів, Маттео Гарассі.

До складу збірної України з фехтування увійшло 12 чоловіків і 14 жінок. Чемпіонат Європи проходить 14 до 19 червня в італійській Генуї.