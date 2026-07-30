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Українські рапіристки посіли восьме місце в командних змаганнях на ЧС-2026

Денис Іваненко — 30 липня 2026, 11:46
Українські рапіристки посіли восьме місце в командних змаганнях на ЧС-2026
Результат українських рапіристок на ЧС-2026
Скриншот

Жіноча збірна України завершила свій виступ на командних змаганнях у рапірі на чемпіонаті світу-2026 із фехтування, посівши підсумкове восьме місце.

"Синьо-жовті" у складі Аліни Полозюк, Дарії Миронюк, Ольги Сопіт і Крістіни Петрової розпочали турнір із перемоги над Тунісом (45:21), після чого здолали Німеччину (33:29). Проте вони не змогли поборотись за медалі, поступившись у чвертьфіналі американкам (25:36), які проводять світову першість у статусі чинних чемпіонок.

Після цієї поразки українки боролись за 5-8 місця. У півфіналі цієї сітки вони програли Канаді (33:36), а згодом поступились і росіянкам (33:45).

Зазначимо, що загалом наша збірна на ЧС-2026 у Гонконзі здобула дві нагороди. В індивідуальних змаганнях рапіристок Аліна Полозюк виборола для України першу в історії медаль на світових першостях у цьому виді зброї, а також "синьо-жовті" стали срібними призерами в чоловічій командній шпазі.

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