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Україна – Казахстан: де та коли дивитись фінал ЧС-2026

Денис Іваненко — 29 липня 2026, 11:50
Україна – Казахстан: де та коли дивитись фінал ЧС-2026
Збірна України у чоловічій шпазі
FIE

У середу, 29 липня, українські шпажисти проведуть фінальне протистояння проти збірної Казахстану у фіналі чемпіонату світу-2026 із фехтування.

Поєдинок у Гонконгу розпочнеться 13:40 за київським часом.

В Україні його можна переглянути на каналі Євроспорт 2, який є на переважній більшості ОТТ-платформ. Також безплатна трансляція доступна на порталі fencingtv.com для зареєстрованих користувачів.

Зазначимо, що на шляху до фіналу "синьо-жовті" здолали чотирьох суперників. Вони перемогли Швецію (45:35), Польщу (41:40) та Швейцарію (39:37), а у півфіналі у драматичному протистоянні пройшли Ізраїль (45:44).

Казахстан є бронзовим призером ЧС-2025. Цю збірну тренує український фахівець Олександр Горбачук.

Нагадаємо, що єдину медаль на ЧС-2026 для України поки здобула Аліна Полозюк. Вона стала бронзовою призеркою в особистих змаганнях на рапірі.

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