Визначився перший суперник NAVI на Perfect World Shanghai Major 2024

5 грудня, орієнтовно о 5:00 за київським часом, розпочнеться перший матч Perfect World Shanghai Major 2024 для української команди Natus Vincere (1) з Counter-Strike 2.

"Народжені перемагати" зіграють проти американської організації Liquid (13). Гра пройде у форматі Best of 1 та транслюватиметься на Twitch та YouTube-каналі Maincast.

Elimination Stage триватиме з 5 до 12 грудня. У плейоф пройдуть лише вісім найкращих команд. Усі етапи, окрім вирішальних матчів, відбуватимуться у форматі best-of-1.

Сам мейджор триватиме до 15 грудня. Призовий фонд – 1,25 млн доларів.

Perfect World Shanghai Major 2024

Elimination Stage,1 тур

5 грудня

Natus Vincere (Україна) – Liquid (США)

Нагадаємо, інша українська організація Passion UA, власником якої є футболіст Олександр Зінченко, не змогла подолати груповий етап.

Спершу команда прикро поступилася німецькій BIG, проте потім здолала американську Complexity та бразильську MIBR.

Далі в Passion UA було дві спроби вийти в Elimination Stage, проте обидва матчі команда програла: спершу GamerLegion, а потім Wildcard.