NAVI перемогли одну з найкращих команд світу на шляху до фіналу Thunderpick World Championship 2025

Сьогодні, 18 жовтня, українська кіберспортивна команда Natus Vincere здобула перемогу в півфіналі престижного турніру з Counter-Strike 2 – Thunderpick World Championship 2025.

NAVI виявились сильнішими за одну з найкращих команд світу The MongolZ. "Народжені перемагати" забрали вибір опонента Mirage, проте не змогли нав'язати боротьбу на власній мапі Nuke.

Усе вирішувалося на Ancient, де у близькому матчі український колектив переміг з рахунком 13:10.

Thunderpick World Championship 2025

Мальта

Півфінал, 18 жовтня

Natus Vincere – The MongolZ 2:1 (Mirage 13:9, Nuke 3:13, Ancient 13:10)

Уже завтра, 19 жовтня, NAVI проведуть поєдинок проти бразильської команди FURIA у фіналі турніру, що проходить у Мальті. Переможець забере 500 тисяч доларів призового фонду, який розподіляється між клубом та гравцями.

Напередодні склад Natus Vincere з Dota 2 завершив груповий етап престижного турніру Blast Slam IV та вийшли до плей-ін змагань, плейоф яких проходитиме в Сінгапурі.