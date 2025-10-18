NAVI перемогли одну з найкращих команд світу на шляху до фіналу Thunderpick World Championship 2025
Сьогодні, 18 жовтня, українська кіберспортивна команда Natus Vincere здобула перемогу в півфіналі престижного турніру з Counter-Strike 2 – Thunderpick World Championship 2025.
NAVI виявились сильнішими за одну з найкращих команд світу The MongolZ. "Народжені перемагати" забрали вибір опонента Mirage, проте не змогли нав'язати боротьбу на власній мапі Nuke.
Усе вирішувалося на Ancient, де у близькому матчі український колектив переміг з рахунком 13:10.
Thunderpick World Championship 2025
Мальта
Півфінал, 18 жовтня
Natus Vincere – The MongolZ 2:1 (Mirage 13:9, Nuke 3:13, Ancient 13:10)
Уже завтра, 19 жовтня, NAVI проведуть поєдинок проти бразильської команди FURIA у фіналі турніру, що проходить у Мальті. Переможець забере 500 тисяч доларів призового фонду, який розподіляється між клубом та гравцями.
Напередодні склад Natus Vincere з Dota 2 завершив груповий етап престижного турніру Blast Slam IV та вийшли до плей-ін змагань, плейоф яких проходитиме в Сінгапурі.