NAVI перемогли одну з найкращих команд світу та вийшли у плейоф ESL Pro League Season 22

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere зуміла вийти у плейоф на престижному турнірі з Counter-Strike 2 – ESL Pro League Season 22.

У вирішальному матчі "народжені перемагати" впевнено розібралися з однією з найкращих команд світу The MongolZ, яка до цього турніру йшла на першому місці світового рейтингу. Рахунок зустрічі 2:0.

Спершу NAVI розгромили суперника на власному виборі Nuke (13:3). Після цього команда на виборі суперника Ancient спершу врятувалася від поразки, перевівши гру на овертайми, а потім і вирвала перемогу (16:12).

Таким чином українська організація потрапила у чвертьфінал. Суперник команди визначиться пізніше.

ESL Pro League Season 22

Counter-Strike 2, стадія 2

5 матч, 8 жовтня

Natus Vincere – The MongolZ 2:0 (13:3 Nuke, 16:12 Ancient)

Також на цьому турнірі виступали дві інші українські команди. В8 покинули змагання в першій стадії, а Inner Circle зупинилися вже у другій.

Нагадаємо, напередодні кіберспортивна команда українського футболіста Олександра Зінченка Passion UA стала переможницею LAN-турніру з Counter-Strike 2 – Urban Riga Open Season 1, який проходив у Ризі, Латвія.