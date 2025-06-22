Визначився перший фіналіст BLAST.tv Austin Major 2025
Визначився перший фіналіст найпрестижнішого турніру сезону в Counter-Strike 2 – BLAST.tv Austin Major 2025.
Французький клуб Vitality виявився сильнішим за німецьку організацію MOUZ у півфінальній грі на арені "Муді Центр", що вміщує трохи понад 15 тисяч осіб.
У грі відбулися всі три карти, однак боротьби не було на жодній. Французи виявилися сильнішими на піку суперника Mirage, а потім без шансів віддали власний вибір Inferno.
Доля фіналу вирішувалася на Train, проте після бездоганної першої половини 10:2 Vitality без проблем завершили гру на свою користь та здобули путівку в сьомий поспіль фінал великого турніру цього сезону.
Вирішальний матч сезону відбудеться завтра, 22 червня, та розпочнеться о 22:30 за київським часом.
BLAST.tv Austin Major 2025
Остін, США
Призовий фонд – $1,250,000
Півфінал, 21 червня
MOUZ (Німеччина, 2) – Vitality (Франція, 3) 1:2 (8:13 Mirage, 13:4 Inferno, 6:13 Train)
Раніше турнір покинула українська організація Natus Vincere, яка програла все тим же Vitality у чвертьфіналі.
Інша організація з України B8 не зуміла подолати другу стадію, поступившись у вирішальному матчі за вихід. Основна частина Austin Major 2025 триватиме до 22 червня, а призовий фонд складає 1 250 000 доларів.