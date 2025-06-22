Визначився перший фіналіст BLAST.tv Austin Major 2025

Визначився перший фіналіст найпрестижнішого турніру сезону в Counter-Strike 2 – BLAST.tv Austin Major 2025.

Французький клуб Vitality виявився сильнішим за німецьку організацію MOUZ у півфінальній грі на арені "Муді Центр", що вміщує трохи понад 15 тисяч осіб.

У грі відбулися всі три карти, однак боротьби не було на жодній. Французи виявилися сильнішими на піку суперника Mirage, а потім без шансів віддали власний вибір Inferno.

Доля фіналу вирішувалася на Train, проте після бездоганної першої половини 10:2 Vitality без проблем завершили гру на свою користь та здобули путівку в сьомий поспіль фінал великого турніру цього сезону.

Вирішальний матч сезону відбудеться завтра, 22 червня, та розпочнеться о 22:30 за київським часом.

BLAST.tv Austin Major 2025

Остін, США

Призовий фонд – $1,250,000

Півфінал, 21 червня

MOUZ (Німеччина, 2) – Vitality (Франція, 3) 1:2 (8:13 Mirage, 13:4 Inferno, 6:13 Train)

Раніше турнір покинула українська організація Natus Vincere, яка програла все тим же Vitality у чвертьфіналі.

Інша організація з України B8 не зуміла подолати другу стадію, поступившись у вирішальному матчі за вихід. Основна частина Austin Major 2025 триватиме до 22 червня, а призовий фонд складає 1 250 000 доларів.