Українці дізналися наступних суперників на престижному турнірі ESL Pro League Season 22

Микола Дендак — 4 жовтня 2025, 23:02
NAVI

Українські кіберспортивні команди дізналися своїх суперників у другому матчі другої стадії на престижному турнірі з Counter-Strike 2 – ESL Pro League Season 22.

Зокрема, найкраща українська команда Natus Vincere зіграє проти топової команди Falcons, а Inner Circle, яка напередодні повністю викупила українську команду TNL, зустрінеться з найкращим колективом світу The MongolZ.

NAVI зіграють у сітці 1:0, а Inner Circle – у сітці 0:1. Обидві зустрічі розпочнуться об 11:30 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на Maincast. З результатами перших поєдинків можна ознайомитись за цим посиланням.

ESL Pro League Season 22
Counter-Strike 2, стадія 2
Другий матч, 5 жовтня

11:30. The MongolZ – Inner Circle

11:30. с Falcons

Нагадаємо, напередодні кіберспортивна команда українського футболіста Олександра Зінченка Passion UA стала переможницею LAN-турніру з Counter-Strike 2 – Urban Riga Open Season 1, який проходив у Ризі, Латвія.

Natus Vincere

