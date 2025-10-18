NAVI зіграють проти однієї з найкращих команд світу у півфіналі Thunderpick World Championship 2025

Сьогодні, 18 жовтня, українська кіберспортивна команда Natus Vincere зіграє свій півфінальний матч престижного турніру з Counter-Strike 2 – Thunderpick World Championship 2025.

NAVI зіграють проти однієї з найкращих команд світу The MongolZ, яка посідає друге місце у світовому рейтингу. Зустріч відбудеться у форматі Во3. Поєдинок розпочнеться о 20:30 за київським часом. В Україні подивитися матч можна на каналі "Холодці".

Thunderpick World Championship 2025

Counter-Strike 2

Півфінал, 18 жовтня

20:30. Natus Vincere – The MongolZ

Нагадаємо, напередодні Natus Vincere здолали цього суперника на престижному турнірі з Counter-Strike 2 – ESL Pro League Season 22. Завдяки цій перемозі команда вийшла у чвертьфінал турніру, де програла MOUZ.

Також нещодавно кіберспортивна команда з CS2 українського футболіста Олександра Зінченка Passion UA стала переможницею LAN-турніру з Counter-Strike 2 – Urban Riga Open Season 1, який проходив у Ризі, Латвія.