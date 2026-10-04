Боротьба за Мейджор триває: NAVI поступилися Vitality на престижному турнірі в Польщі

Українська організація Natus Vincere поступилася одній з найкращих команд світу Vitality на престижному турнірі з Counter-Strike 2 – ESL Pro League Season 24, що проходить у польському місті Катовіце.

Зустріч завершилася з рахунком 1:2.

Обидва клуби здобули перемоги у стартовому поєдинку, тому грали матч у сітці 1:0 (1 перемога, 0 поразок). Для виходу в плейоф необхідно здобути 3 звитяги. 3 поразки означатимуть виліт зі змагань.

Гра розпочалася з розгромної поразки "народжених перемагати" на першій мапі Anubis (5:13), однак NAVI миттєво взяли реванш, забравши Nuke з ідентичним результатом.

Таким чином гра перейшла на десайдер Mirage, де Vitality декласували суперника зі ще більшою різницею – 13:4.

Це означає, що Natus Vincere впали в сітку 1:1, де зіграють проти аргентинської організації 9z. Vitality ж наступний матч зіграють за вихід у плейоф, суперником будуть Falcons із Саудівської Аравії.

ESL Pro League Season 24

Катовіце, Польща

Призовий фонд – $1,000,000

2 тур, 4 жовтня

Natus Vincere (Україна) – Vitality (Німеччина) 2:0 (5:13 Anubis, 13:5 Nuke, 5:13 Mirage)

Зауважимо, що NAVI наразі перебувають у скрутному становищі та ризикують вперше пропустити головний турнір сезоні – Мейджор. Саме українська організація – єдина у світі, яка брала участь на всіх Мейджорах в історії.

Однак жахливий виступ команди останні кілька місяців призвів до того, що колектив серйозно опустився у рейтингу, за яким і роздаються інвайти, та випав із зони запрошень.

Перемога у першому матчі турніру проти німецької G2 дещо покращив шанси на прохід, однак для гарантованого інвайту необхідно здобути ще щонайменше 3 перемоги загалом на цьому та наступному турнірі.