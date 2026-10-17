Протестувальники розгромили штаб-квартиру Vitality у Парижі та винесли звідти кубки

Штаб-квартира, яка називається V.Hive та належить французькій кіберспортивній організації Vitality, зазнала розгрому під час протестів у Парижі.

Про це повідомив генеральний директор і співзасновник організації Фаб'єн "Neo" Девід.

Він зауважив, що після їхнього виступу у Шанхаї на змаганнях з VALORANT, йому прикро з приводу пошкодження головної будівлі Vitality.

"Я щойно пережив справжню казку, дивлячись на наш виступ у Шанхаї, а сьогодні, за тисячі кілометрів від того місця, я бачу, як частина мене зникає в диму".

За словами Девіда, кожна людина має право на протест та захист своїх переконань, проте це не може бути виправданнями мародерства та руйнування.

"Право на протест – це одна з основних свобод, яку я захищатиму все своє життя. Дякую всім, хто виступає на захист своїх переконань. Але мародерство та руйнування ніколи не повинні мати місця в цих боротьбах. Сьогодні ввечері я просто відчуваю великий смуток".

Кіберспортивний діяч наголосив, що заклад V.Hive є втіленням його дитячих мрій. Керівництво завжди ставило собі за мету, аби його відвідували підлітки з невисоким рівнем доходів.

"Нагадаємо, що V.Hive виник із мрії дитини, яка виросла, відкриваючи для себе та полюбивши кіберспорт у інтернет-кафе в ті часи, коли Інтернет ще був занадто дорогим, щоб мати його вдома. З моменту відкриття вартість ігрових сесій становить 3,50 євро за годину. Це не випадково. Ми завжди прагнули, щоб підлітки та люди з невисоким рівнем доходів могли приходити сюди грати, зустрічатися та ділитися своєю пристрастю за невелику плату. Попри інфляцію, ми ніколи не підвищували наші тарифи".

Окрім пошкоджень будівлі, протестувальники також винесли зі штаб-квартири нещодавно виграний трофей StarLadder StarSeries Fall 2026.

J’ai assisté impuissant au dépouillage de la boutique Vitality avec le trophée de @TeamVitalityCS https://t.co/decOXzdXCr — Bob l'éponge (@bobleponge42_) October 17, 2026

Зауважимо, що напередодні було анонсовано близько 500 акцій протесту та понад 90 демонстрацій протестів у Франції з боку представників ультралівої ідеології.

Серед причин масового невдоволення фігурують протести держслужбовців, профспілкових активістів та учнів. Працівники виходять на мітинги з вимогою підняття зарплат, а учні – за покращення умов навчання.

Наймасовішими є протести старшокласників: відомо майже 7 тисяч затриманих із середини вересня.

Наразі ж у соцмережах ширяться відео, на яких помітно, як низка осіб у масках завдають шкоди будівлі V.Hive, знищують у полум'ї майно та виносять звідти трофеї команди.