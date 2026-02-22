Vitality виграли черговий топовий турнір: команда стала чемпіоном PGL Cluj-Napoca 2026

Французька кіберспортивна організація Vitality стала чемпіоном престижного турніру з Counter-Strike 2 – PGL Cluj-Napoca 2026.

У фінальному протистоянні "бджоли" на трьох мапах без проблем переграли російську PARIVISION з рахунком 3:0.

Спершу колектив здолав суперника на власному виборі Overpass, після чого декласував російський колектив на Dust2. На вирішальній мапі Inferno французький клуб був близьким до програшу, однак перевів гру в овертайми, де дотиснув суперника.

Найкращим гравцем турніру став Матьє "ZywOo" Ербо з Vitality. Він зіграв з рейтингом 1,39 та поновив власний світовий рекорд за кількістю MVP (вже 30).

За цю перемогу колектив отримав 450 тисяч доларів. Що цікаво, "бджоли" за весь турнір програли лише 2 мапи – ще в груповому етапі. Зауважимо, що також сьогодні відбувся матч за 3 місце, в якому перемогла німецька організація MOUZ.

PGL Cluj-Napoca 2026

Counter-Strike 2, 22 лютого

Фінал

Vitality (Франція) – PARIVISION (-) 3:0 (13:10 Overpass, 13:4 Dust2, 6:13 Inferno)

Матч за 3 місце

MOUZ (Німеччина) – MongolZ (Монголія) 2:0 (13:6 Mirage, 13:10 Inferno)

Нагадаємо, на початку 2025 року розпочалася ера Vitality, яка цілком заслуговує на друге місце за всю історію. Команда виграла 9 турнірів за 2025-й, 2 з яких – Мейджори. Більше домінування було лише в Astralis у 2018-19 роках.

Попередній топовий турнір IEM Krakow 2026, що завершився на початку лютого, також виграли Vitality.