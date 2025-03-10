NAVI перемогли G2 на шляху до плейоф ESL Pro League Season 21

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere здобула третю перемогу на одному найбільших турнірів весняного сезону з Counter-Strike – ESL Pro League Season 21.

У матчі четвертого туру другої стадії українська команда перемогла європейський колектив G2.

Зустріч завершилась з рахунком 2:0. NAVI впевнено забрали свій вибір Mirage 13:9, після чого без проблем перемогли суперника на його піку Ancient – 13:6.

ESL Pro League Season 21

Стокгольм, Швеція

Призовий фонд – $1,000,000

Груповий етап, 4 тур

Natus Vincere (Україна) – G2 (Німеччина) 2:0 (Mirage 13:9, Ancient 13:6)

На шляху до плейоф Natus Vincere сенсаційно поступились португальській SAW, що займає 21-й рядок рейтингу HLTV.org. Після цього "народжені перемагати" виявилися сильнішими за китайський колектив TYLOO та бразильський paiN.

NAVI підійшли до змагання, як чинний чемпіон EPL. У вересні "Народжені Перемагати" здобули видовищну перемогу над Eternal Fire (3:2) у гранд-фіналі минулого сезону.

Зазначимо, що чемпіонат проходить у Стокгольмі з 7 по 16 березня, а призовий фонд складає 1 млн доларів.

Нагадаємо, у лютому NAVI програли російському колективу Spirit (1) у матчі за вихід у фінал престижного турніру з Counter-Strike 2 IEM Katowice 2025.