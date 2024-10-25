B8 програли SAW у матчі за вихід у плейоф ESL Challenger Katowice 2024

Українська команда B8 (30) поступилася португальській SAW (16) у матчі за вихід у плейоф ESL Challenger Katowice 2024 з дисципліни Counter Strike 2.

Поєдинок відбувся у форматі Best of 1 у студії в Польщі на мапі Inferno. Попри виграні всі пістолетні раунди (перемога в яких майже завжди дозволяє взяти ще й наступний) українці не змогли вирвати перемогу. Поєдинок завершився з рахунком 10:13.

ESL Challenger Katowice 2024

Катовіце, Польща

Призовий фонд — $100 000 Другий раунд, 25 жовтня SAW (Португалія) – B8 (Україна) 13:10

На B8 чекає ще один матч за вихід у плейоф. Суперником українців стане переможець пари Falcons, за яких виступає український гравець Олександр "S1mple" Костилєв, та сьомої команди рейтингу HLTV Eternal Fire, яку українці перемогли на старті турніру.

Також на ESL Challenger Katowice 2024 виступає інша українська команда Monte, яка має в складі 4 польських гравців та одного українського. У стартовій грі вона програла бразильській PaiN.

LAN-турнір в Польщі відбуватиметься з 25 по 27 жовтня, призовий фонд змагань складає $100 000. Також переможець отримає пряме запрошення на ESL Pro League Season 21.

Нагадаємо, що нинішнім чемпіоном ESL Pro League є український гранд Counter Strike 2 Natus Vincere. Зазначимо, що українська організація продовжує втримувати лідерство світового рейтингу HLTV протягом 5 тижнів. Це є рекордною серією для команди.