B8 обіграли сьому команду світу в стартовому матчі ESL Challenger Katowice 2024

Українська команда B8 (30) здобула перемогу над сьомою командою рейтингу HLTV Eternal Fire у стартовому матчі ESL Challenger Katowice 2024 з дисципліни Counter Strike 2.

Поєдинок відбувся у форматі Best of 1 у студії в Польщі на мапі Dust 2. Попри більшу кількість загальних кілів (вбивств, – прим.) на карті (82:67) український колектив виявився сильнішим за турецький з рахунком 13:11.

ESL Challenger Katowice 2024

Катовіце, Польща

Призовий фонд — $100 000 Перший раунд, 25 жовтня B8 (Україна) – Eternal Fire (Туреччина)

Вже о 17:00 за київським часом B8 проведуть наступний поєдинок. Суперником українців стане переможець пари Falcons, за яких виступає український гравець Олександр "S1mple" Костилєв, та португальського колективу SAW.

Також на ESL Challenger Katowice 2024 виступає інша українська команда Monte, яка має в складі 4 польських гравців та одного українського.

LAN-турнір в Польщі відбуватиметься з 25 по 27 жовтня, призовий фонд змагань складає $100 000. Також переможець отримає пряме запрошення на ESL Pro League Season 21.

Нагадаємо, що нинішнім чемпіоном ESL Pro League є український гранд Counter Strike 2 Natus Vincere. Зазначимо, що українська організація продовжує втримувати лідерство світового рейтингу HLTV протягом 5 тижнів. Це є рекордною серією для команди.